BEŞİKTAŞ'TA VURULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ, KENDİNİ YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI
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Zincirlikuyu, Balmumcu, Beşiktaş, Sabah, Güncel

BEŞİKTAŞ'TA VURULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ, KENDİNİ YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ta yeşillik alanda kahvaltı yaptığı sırada vurulduğunu iddia eden kişinin silahıyla kendini yaraladığı ortaya çıktı.

14.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:33
BEŞİKTAŞ'TA VURULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ, KENDİNİ YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ta yeşillik alanda kahvaltı yaptığı sırada vurulduğunu iddia eden kişinin silahıyla kendini yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Sokak üzerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelmişti. Yeşillik alanda bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı Bekir Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN ŞÜPHELİ KENDİSİNİ YARALADIĞINI İTİRAF ETTİYeşillik alanda göremediği bir kişi tarafından vurulduğunu belirten Bekir Y.'nin şüpheli ifadeler vermesi üzerine ekipler araştırmalarını derinleştirdi. Yaralanmaya neden olan kurşunun yakın mesafeden ateşlendiğinin belirlenmesi üzerine Bekir Y., kendisini yaraladığını itiraf etti. Silahıyla yanlışlıkla kendisini vurduğunu itiraf eden Bekir Y., silahını saklaması için yeğeni Hüseyin Ü.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler Hüseyin Ü.'nün evinde yaptığı aramada Bekir Y.'ye ait ruhsatsız silah ve 12 adet mermi buldu. 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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