Beşiktaş'ta Vida takımla çalıştı

- Beşiktaş'ta Vida takımla çalıştı Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

- Beşiktaş'ta Vida takımla çalıştı

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

İSTANBUL - Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Covid-19 testi negatif çıkan Vida da takımla çalıştı.

Deplasmanda kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından ara vermeden Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bu sabah yaptığı çalışmayla antrenmanlarını sürdürdü. Karantina süreci devam eden Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı. Antrenmanda teknik ekip ve futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma düz koşuyla başladı. Basına kapalı bölümde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak sürdürecek.

Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesi cuma günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ