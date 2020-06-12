Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı

Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı -Gidiş dönüşlü olarak kullanılan yolda onlarca kedi telef oldu Beşiktaş'ta tek yönlü olmasına rağmen gidiş dönüşlü olarak kullanılan yolun bulunduğu sokakta yaşayan vatandaşlar, onlarca kedinin yolda ezilerek telef olduğunu ve bu duruma çözüm...

12.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:31

Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı

-Gidiş dönüşlü olarak kullanılan yolda onlarca kedi telef oldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tek yönlü olmasına rağmen gidiş dönüşlü olarak kullanılan yolun bulunduğu sokakta yaşayan vatandaşlar, onlarca kedinin yolda ezilerek telef olduğunu ve bu duruma çözüm beklediklerini söyledi. Mahalleli aynı zamanda sokaklarına çok sayıda kedi bırakıldığını ve hepsine bakamadıklarını belirterek hayvanseverlere destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Mine Sokak'ta yaşayan vatandaşlar aylardır çözülemeyen yol sorunu yüzünden tehlike ile iç içe yaşıyor. Vatandaşların yaşadığı sokakta daha önceleri gidiş-gelişli olarak ulaşımın sağlandığı yol, vatandaşların talebiyle tek yönlü olarak kullanılmaya başlandı; ancak birçok araç sürücüsü bu kurala uymayarak ters yönden seyretmeye devam ediyor. Kurallara uymayan sürücülerin dikkatsizliği yüzünden de sokaktaki onlarca kedi ezilerek telef oldu. Mahalleliden alınan bilgiye göre, kısa bir süre önce bu yolda süratli bir şekilde ilerleyen iki araç karşı karşıya geldi ve araçlardan biri çarpışmamak için ani bir manevra ile direksiyonu kırınca yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Otomobilin duvarına çarptığı evde yaşayan Sevgi hanım ise o anları anlatarak yetkililerden yardım istedi.

"Belediyeyi, Beyaz Masa'yı, aradım ama dönüş olmadı"

Yaşadığı sorunun çözümü için birçok yetkiliyi telefonla aradığını ancak kendisine dönüş yapılmadığını söyleyen Sevgi Hanım, "İki araç altlı üstlü gelirken, bir araç kaçmak istedi ve benim evimin duvarına çarptı. İzi de bellidir, araba neredeyse duvara giriyordu. Bununla ilgili büyükşehir belediyesini ve polisi aradım ancak hiçbir şekilde olumlu bir dönüş olmadı. Belediyeyi aradığımda bu işin trafik polislerinin işi olduğunu söylüyor, polisi aradığımda ise bu işe belediyenin bakması gerektiğini söylüyorlar. Ben artık pes ettim, birbirlerine yönlendirdiler ama ikisinden de bir sonuç çıkmadı. Evim de tehlikede, arabalar evime de giriyor. Konu ile ilgili Beyaz Masa'yı da aradım ama olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş olmadı. Bu soruna bir çözüm bulunsun, kapan yapılması gerekiyorsa kapan yapılsın" dedi.

"Ezilen kedilerin yerinde bir çocuk da olabilirdi"

Bu yolda, dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücüler tarafından onlarca kedinin ezildiğini belirten Sevgi hanım, "Burada çok fazla kedimiz ezilerek öldü. Kedilerin yerinde insan da olabilirdi ve öyle olsaydı bu konu bu kadar rahat kapanmazdı. O sabah orada kaza olurken orada bir çocuk da olabilirdi, ben de olabilirdim. Konu ile alakalı Beşiktaş Belediyesi ile konuştuğumda bana, otomobil senin bahçenin içerisinde girerse özel mülkün olduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler" diye konuştu.

"Kedilerin hepsine bakacak imkanımız yok"

Mahalleye her gün onlarca kedi bırakıldığını fakat hepsine bakabilecek imkanları olmadığını söyleyen Sevgi hanım, "Bir sürü hasta kedi var ve birbirlerine bulaştırmaya devam ediyorlar. Şu an ölümcül hastalığı olan 4 tane kedi var. Bu hastalık tıpkı Korona virüs gibiymiş. İçimiz kalktı, artık yemek bile yiyemiyoruz. Ölmüş kediler gözümün önüne geldikçe iğreniyorum. Lütfen buraya kimse kedi bırakmasın. Bir kilo mama getirip de buraya bırakan kimse yok, onları kimse beslemiyor" ifadelerini kullandı.

"Kediler için hayvanseverlerden yardım bekliyoruz"

Yaşadıkları sokağa her gün onlarca kedi bırakıldığını ve hepsinin bakımını karşılayamadıklarını dile getiren bir başka mahalle sakini ise, "Kedileri buraya bırakıp kaçan çok kişi var. Onları baktığımızı düşünerek buraya sürekli kedi bırakıp kaçıyorlar. Onları besleyenler olarak sadece 4-5 kişiyiz. Mümkünse buraya kedi bırakılmaması üzerine belediyelerin yapabileceği bir şey varsa onların da yardımlarını isteriz. Şu an bu sokakta 40'a yakın kedimiz var. Bu saatten sonra bu kedilerin buradan gönderilmesi mümkün değil. Hiç değilse bundan sonra buraya daha fazla kedi bırakılmamasını istiyoruz. Buradaki kedilerin tamamının bakımını karşılayamıyoruz, 40 kedinin bakımını yapmak hepimizi aşan bir durum. Dolayısıyla bakabildiğimiz kadarına bakıyoruz ve bu sebeple hayvanseverlerden yardım bekliyoruz. Eğer mümkünse, bu kedilere bakabilmemiz için bizlere mama getirmelerini rica ediyoruz. Hayvanlar için çok büyük bir sevap olur, biz de elimizden geldiğince onlara bakarız" dedi.

Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şahan Gökbakar Engin Altan Düzyatan
Spor Semih Özsoy Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:56:43. #1.15#
title