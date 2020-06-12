Beşiktaş'ta vatandaşların yol isyanı Beşiktaş'ta tek yönlü olmasına rağmen gidiş dönüşlü olarak kullanılan yolun bulunduğu sokakta yaşayan vatandaşlar, onlarca kedinin yolda ezilerek telef olduğunu ve bu duruma çözüm beklediklerini söyledi.

Beşiktaş'ta tek yönlü olmasına rağmen gidiş dönüşlü olarak kullanılan yolun bulunduğu sokakta yaşayan vatandaşlar, onlarca kedinin yolda ezilerek telef olduğunu ve bu duruma çözüm beklediklerini söyledi. Mahalleli aynı zamanda sokaklarına çok sayıda kedi bırakıldığını ve hepsine bakamadıklarını belirterek hayvanseverlere destek çağrısında bulundu.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Mine Sokak'ta yaşayan vatandaşlar aylardır çözülemeyen yol sorunu yüzünden tehlike ile iç içe yaşıyor. Vatandaşların yaşadığı sokakta daha önceleri gidiş-gelişli olarak ulaşımın sağlandığı yol, vatandaşların talebiyle tek yönlü olarak kullanılmaya başlandı; ancak birçok araç sürücüsü bu kurala uymayarak ters yönden seyretmeye devam ediyor. Kurallara uymayan sürücülerin dikkatsizliği yüzünden de sokaktaki onlarca kedi ezilerek telef oldu. Mahalleliden alınan bilgiye göre, kısa bir süre önce bu yolda sür'atli bir şekilde ilerleyen iki araç karşı karşıya geldi ve araçlardan biri çarpışmamak için ani bir manevra ile direksiyonu kırınca yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Otomobilin duvarına çarptığı evde yaşayan Sevgi hanım ise o anları anlatarak yetkililerden yardım istedi.

"Belediyeyi, Beyaz Masa'yı, aradım ama dönüş olmadı"

Yaşadığı sorunun çözümü için birçok yetkiliyi telefonla aradığını ancak kendisine dönüş yapılmadığını söyleyen Sevgi Hanım, "İki araç altlı üstlü gelirken, bir araç kaçmak istedi ve benim evimin duvarına çarptı. İzi de bellidir, araba neredeyse duvara giriyordu. Bununla ilgili büyükşehir belediyesini ve polisi aradım ancak hiçbir şekilde olumlu bir dönüş olmadı. Belediyeyi aradığımda bu işin trafik polislerinin işi olduğunu söylüyor, polisi aradığımda ise bu işe belediyenin bakması gerektiğini söylüyorlar. Ben artık pes ettim, birbirlerine yönlendirdiler ama ikisinden de bir sonuç çıkmadı. Evim de tehlikede, arabalar evime de giriyor. Konu ile ilgili Beyaz Masa'yı da aradım ama olumlu ya da olumsuz hiçbir dönüş olmadı. Bu soruna bir çözüm bulunsun, kapan yapılması gerekiyorsa kapan yapılsın" dedi.

"Ezilen kedilerin yerinde bir çocuk da olabilirdi"

Bu yolda, dikkatsiz ve kurallara uymayan sürücüler tarafından onlarca kedinin ezildiğini belirten Sevgi hanım, "Burada çok fazla kedimiz ezilerek öldü. Kedilerin yerinde insan da olabilirdi ve öyle olsaydı bu konu bu kadar rahat kapanmazdı. O sabah orada kaza olurken orada bir çocuk da olabilirdi, ben de olabilirdim. Konu ile alakalı Beşiktaş Belediyesi ile konuştuğumda bana, otomobil senin bahçenin içerisinde girerse özel mülkün olduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler" diye konuştu.

"Kedilerin hepsine bakacak imkanımız yok"

Mahalleye her gün onlarca kedi bırakıldığını fakat hepsine bakabilecek imkanları olmadığını söyleyen Sevgi hanım, "Bir sürü hasta kedi var ve birbirlerine bulaştırmaya devam ediyorlar. Şu an ölümcül hastalığı olan 4 tane kedi var. Bu hastalık tıpkı Korona virüs gibiymiş. İçimiz kalktı, artık yemek bile yiyemiyoruz. Ölmüş kediler gözümün önüne geldikçe iğreniyorum. Lütfen buraya kimse kedi bırakmasın. Bir kilo mama getirip de buraya bırakan kimse yok, onları kimse beslemiyor" ifadelerini kullandı.

"Kediler için hayvanseverlerden yardım bekliyoruz"

Yaşadıkları sokağa her gün onlarca kedi bırakıldığını ve hepsinin bakımını karşılayamadıklarını dile getiren bir başka mahalle sakini ise, "Kedileri buraya bırakıp kaçan çok kişi var. Onları baktığımızı düşünerek buraya sürekli kedi bırakıp kaçıyorlar. Onları besleyenler olarak sadece 4-5 kişiyiz. Mümkünse buraya kedi bırakılmaması üzerine belediyelerin yapabileceği bir şey varsa onların da yardımlarını isteriz. Şu an bu sokakta 40'a yakın kedimiz var. Bu saatten sonra bu kedilerin buradan gönderilmesi mümkün değil. Hiç değilse bundan sonra buraya daha fazla kedi bırakılmamasını istiyoruz. Buradaki kedilerin tamamının bakımını karşılayamıyoruz, 40 kedinin bakımını yapmak hepimizi aşan bir durum. Dolayısıyla bakabildiğimiz kadarına bakıyoruz ve bu sebeple hayvanseverlerden yardım bekliyoruz. Eğer mümkünse, bu kedilere bakabilmemiz için bizlere mama getirmelerini rica ediyoruz. Hayvanlar için çok büyük bir sevap olur, biz de elimizden geldiğince onlara bakarız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA