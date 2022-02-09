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Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Göztepe maçında yok

AA, Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Göztepe maçında yok

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki sağ bekin bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.

Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Valentin Rosier, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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