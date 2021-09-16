Beşiktaş'ta valeler arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Beşiktaş'ta valeler arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta valeler arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta, farklı restoranlarda çalışan valeler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta, farklı restoranlarda çalışan valeler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy Caddesi'nde, 11 Eylül'de, 2 restoranda çalışan valeler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 1 kişi silahla 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen T.T, R.Ç, K.A. ile E.K'yı aynı gün gözaltına aldı. Gözaltına alınan R.Ç'nin üstünde ve şüphelilerin kaçtıkları araçlarda yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi.

Olayla bağlantısı bulundukları tespit edilen Ş.Ş. ve Ü.A. ise 12 Eylül'de yakalandı. Araçlarındaki aramada toplam 60 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ş. ile Ü.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. ile T.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden K.A. ve E.K. ise tutuklandı.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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