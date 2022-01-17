Beşiktaş'ta üzerine siyah poşet geçirdi, simit arabasını çaldı

BEŞİKTAŞ'ta, direğe zincirle bağlı simit arabası, tanınmamak için üzerine poşet geçiren bir kişi tarafından çalındı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta, direğe zincirle bağlı simit arabası, tanınmamak için üzerine poşet geçiren bir kişi tarafından çalındı. Geçimini sağlamak için 10 yıldır aynı yerde simit satan Cavit Kılıç'ın ekmek teknesini çalan hırsızın, arabayı iterek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş Çarşı içinde 30 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 10 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Cavit Kılıç, simitlerini sattıktan sonra arabasını her gün yaptığı gibi simit fırınının bulunduğu sokakta, elektrik direğine zincirle bağlayıp, evine gitti. Kılıç, ertesi gün fırının olduğu sokağa geldiğinde, ekmek teknesinin yerinde olmadığını gördü. Çevre esnafın güvenlik kameralarını izleyen Kılıç, simit arabasının tanınmamak için üstüne siyah poşet geçiren bir kişi tarafından götürüldüğünü tespit etti. Hırsızın bulunması için polise başvuran Cavit Kılıç, fırından geçici olarak temin ettiği tezgahta satış yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

"RAMPADAN ÇIKARKEN İKİ KİŞİDEN YARDIM İSTEMİŞ"

Siyah poşetli hırsızın, çaldığı simit arabasını iterek götürdüğü anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yüzü cerrahi maskeli ve üzerine siyah poşet geçirmiş bir kişi, simit arabasının etrafında tur atıyor. Sokaktan geçen kişileri fark eden şüpheli, bir süre oyalanıyor. Hırsızlık şüphelisi, sokaktan geçen kimsenin olmadığı bir anda simit arabasını alarak uzaklaşıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, arabayı sokaklarda ittirerek bir süre sonra gözden kayboluyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri