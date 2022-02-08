Beşiktaş'ta ünlü kafeye saldırı; şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bebek, Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan ünlü kafede geçen Cumartesi gece yarısından sonra meydana gelen olayda, mekan önünde bir kişi tabancasıyla çevreye kurşun yağdırmıştı. Olay sırasında İbrahim Yılmaz (48), Mehmet Kutul (31) ve Recep Vayız (37) ayaklarından vurularak yaralanmıştı. Şüpheliler olay yerinden kaçmışlardı.

ŞÜPHELİLER MALTEPE DE GÖZALTINA ALINDI

POLİSTE İFADE VERDİ

"SALDIRI ESKİ İŞYERİME YÖNELİK DEĞİLDİ

HER ŞEYİNİ ATMIŞ

Şüphelinin olaydan sonra ateş ettiği silahı, nüfus cüzdanını ve cep telefonunu hatırlamadığı bir yere attığını söylediği belirtildi. Daha önceden bir kez polise geliş kaydı bulunan Can A. ile 4 kez polise geliş kaydı bulunan arkadaşı Mahmut B. işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiler.