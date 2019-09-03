Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncuları açıkladı.

03.09.2019 20:46
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncuları açıkladı.


Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek oyuncuların isimleri şöyle:


Kaleci


Loris Karius


Utku Yuvakuran


Ersin Destanoğlu


Defans


Gökhan Gönül


Douglas Santos


Domagoj Vida


Enzo Roco


Victor Ruiz Torre


Caner Erkin


Pedro Rebocho


Orta Saha


Mohamed Elneny


Necip Uysal


Kartal Kayra Yılmaz


Erdem Seçgin


Atiba Hutchinson


Oğuzhan Özyakup


Dorukhan Toköz


Adem Ljajic


Jeremain Lens


Tyler Boyd


Georges Kevin N'Koudou


Forvet


Burak Yılmaz


Abdoulay Diaby


Güven Yalçın


Umut Nayir - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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