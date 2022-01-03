Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa maçının kamp kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa maçında 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı, kadroda yer almadı. Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığının açıklandığı siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları olan Mert Günok ve Gökhan Töre de kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte genç oyuncular Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş da kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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