Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi
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Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan üzücü olaylardan dolayı kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

28.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:48
Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi

Belediye Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan üzücü olaylardan dolayı kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Akpolat, 'Ülkece yaşadığımız acı gelişmeler nedeniyle 28- 29 ve 1 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.  Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Başımız sağ olsun" dedi.


Kaynak: DHA

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