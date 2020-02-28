Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan üzücü olaylardan dolayı kültür ve sanat etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:
28.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:39
''Ülkece yaşadığımız acı gelişmeler nedeniyle 28- 29 ve 1 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Başımız sağ olsun.''
Kaynak: Bültenler