Beşiktaş'ta tüm etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi

28.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:39

''Ülkece yaşadığımız acı gelişmeler nedeniyle 28- 29 ve 1 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan kültür ve sanat etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Başımız sağ olsun.''

Kaynak: Bültenler