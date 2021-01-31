Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler
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Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler

31.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:02
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler

Beşiktaş ara transferin bitmesine sayılı saatler kala oldukça hareketlendi.

Beşiktaş ara transferin bitmesine sayılı saatler kala oldukça hareketlendi.

Santrfor bölgesine eski oyuncusu Cenk Tosun'u alan siyah beyazlılar, diğer yandan oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Güven Yalçın için İtalya ve Portekiz'den gelen tekliflere olumlu yanaşan ve oyuncunun yapacağı tercihi bekleyen Beşiktaş yönetimi, Tyler Boyd için de Demir Grup Sivasspor ile anlaştı. Sezonun ilk devresini yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı olarak geçiren Boyd, yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasıyla takıma dönmüştü. Ancak, Amerikalı oyuncunun Sivasspor'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Bu arada stoper bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, Bundesliga ekibi Leverkusen'de oynayan Hırvat stoper Tin Jedvaj'ı için kiralamak için resmi girişimlere başladığı belirtildi.

26 yaşındaki Jedvaj bu sezon Leverkusen ile ligde ve Avrupa'da 6maça çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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