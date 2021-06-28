Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sergen Yalçın'ın önceliği santrfor ve 10 numaraALİ DANAŞ - - Teknik direktör Sergen Yalçın'la önümüzdeki sezon için yeniden anlaşan Beşiktaş yönetimi, iç ve dış transfer için harekete geçiyor.

Sergen Yalçın'ın önceliği santrfor ve 10 numara

ALİ DANAŞ - - 

Teknik direktör Sergen Yalçın'la önümüzdeki sezon için yeniden anlaşan Beşiktaş yönetimi, iç ve dış transfer için harekete geçiyor.

Ümraniye'de Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'la yeni sezon planlaması yapılmaya başlanırken, bu toplantılara zaman zaman başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılması bekleniyor.

Siyah beyazlılar öncelik santrforda olmak üzere stoper, 10 numara ve orta sahaya en az 6 transfer yapmayı düşünüyor. Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağının netleşmesinden sonra sağ bek ve kanat için de takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.SERGEN YALÇIN'IN ÖNCELİĞİ SANTRFOR VE 10 NUMARAŞampiyonlar Ligi'ni düşünerek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Yalçın'ın, ilk kamp dönemine en az 2, ikinci kamp dönemine de 2 veya 3 oyuncunun transferinin mutlaka bitirilmesini istediği öğrenildi.Daha önceden Salih Uçan ile anlaşan Beşiktaş, Kenan Karaman'la da prensip anlaşması yapmıştı. Aboubakar'ın ayrılmasından sonra 2 santrfor birden alacak olan siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği Diego Costa öncelikli hedef konumunda. Diego Costa için oyuncunun kendisi ve menajeriyle görüşerek son teklifi ileten Beşiktaş'ın kurmayları, Brezilyalı oyuncunun 'kararımı bir hafta içinde açıklayacağım' açıklamasından sonra beklemeye geçti.Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan ve nerdeyse orta sahadaki tüm oyuncuları 10 numara mevkiinde deneyen Yalçın'ın, önümüzdeki sezon için mutlaka bir 10 numara istediği biliniyor. Çin'den ayrılarak Avrupa'da oynamak isteyen Alex Teixeira, siyah beyazlıların görüştüğü ve teklif sunduğu futbolcu durumunda. Serbest olduğu için imza parası ve yüksek maaş isteyen Brezilyalı 10 numara için yapılan görüşmelerde ciddi bir mesafe kaydedilse de, imza aşamasına henüz gelinmiş değil. Ancak yönetim, Sergen Yalçın'ın çok istediği Teixeira için şartları sonuna kadar zorlayacak.Stoperde Brezilya'dan Leo Pereira ve Sırbistanlı Uros Spaiç için teklifini ileterek gelecek cevabı beklemeye başlayan Beşiktaş kurmayları, harcama limitini açmak için oyuncu satışı da yapmayı istiyor. Adem Ljajic ve Vida gibi futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen yönetim, kaleci Ersin'i de çok yüksek bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

2 sezondur Beşiktaş yönetiminin başını ağrıtan Lens ve Douglas'ın serbest bırakılması da bütçeye yaklaşık 4 milyon Euro'luk bir katkı sağlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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