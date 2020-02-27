Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler
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Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler

Beşiktaş'ta trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi.

27.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:02
Beşiktaş'ta trafikte birbirlerine girdiler

'ta trafikte tartışan iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde sürücülerin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte tartışan iki sürücü kavga ediyor. Caddenin ortasında birbirine giren sürücüleri çevredeki diğer sürücüler ayırmaya çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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