Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralanan polislerin tedavisi tamamlandı
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Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralanan polislerin tedavisi tamamlandı

17.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:40
Beşiktaş'ta trafik kazasında yaralanan polislerin tedavisi tamamlandı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 polis, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 polis, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikameti Etiler yol ayrımında bekleyen trafik polisi aracına, seyir halinde olan sivil polis ekibi aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik polisi otomobili bariyerlerin altına sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 polisi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavileri yapılan polisler taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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