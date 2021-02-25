Beşiktaş'ta trafik kazası: 4 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 YZ 2278 plakalı araç, Büyükdere Caddesi'nde, önce kaldırıma çıktı, ardından bölgedeki akaryakıt istasyonunda bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araçtaki 4 kişinin yaralandığı kazada, hem araçta hem de benzin istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkma olasılığına karşı araca ve akaryakıt istasyonuna köpük sıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan