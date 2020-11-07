Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

07.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:10
Beşiktaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir aracın, 4 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir aracın, 4 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy Caddesi'nde Etga K. yönetimindeki 34 JE 842 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle 4 otomobile çarparak durdu.

Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazaya neden olan ve aracında sıkışan Etga K'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kazada yol kenarında park halinde duran bir otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı bir süre trafiğe kapatılan caddede, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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