Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

28.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:44
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrol antrenmanı yapan siyah-beyazlılar, ardından taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Antrenman, çift kale taktik maçı sonrası şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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