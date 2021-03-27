Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika gündem haberine göre Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.

Koronavirüs denetimleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde denetim yaptı. Otobüs, taksi ve araçlar durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı