Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
Süper Lig'in gol kralı Boupendza koronavirüs çıktı, Galatasaray maçında sahada yok!
Süper Lig'in gol kralı Boupendza koronavirüs çıktı, Galatasaray maçında sahada yok!

Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.

Koronavirüs denetimleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde denetim yaptı. Otobüs, taksi ve araçlar durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: BEŞİKTAŞ'TA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:16:31. #1.15#
title