Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim
08.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:55
Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında .
Koronavirüs tedbirleri kapsamında .Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür EREN