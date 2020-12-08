Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim
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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim

08.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:55
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim

Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında .

Koronavirüs tedbirleri kapsamında .Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür EREN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:55:30. #1.15#
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