Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında .Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür EREN