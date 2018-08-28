Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ve Quaresma, Disiplinsiz Hareketlerinden Dolayı Uyarıldı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yaptığı maçta oyundan alındıkları sırada Şenol Güneş'e tepki gösteren Tolgay Arslan ve Quaresma, disiplinsiz hareketler sergilemelerinden dolayı uyarıldı.

Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta oyundan alındıkları sırada Şenol Güneş'e tepki gösteren Quaresma ve Tolgay Arslan'ın hem yönetim hem de Şenol Güneş tarafından ciddi bir şekilde uyarıldı.

FİKRET ORMAN, ŞENOL GÜNEŞ'LE KONUŞTU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iki oyuncunun bu tavrına çok sinirlendiği ve maçtan sonra Şenol Güneş'le bu konuyu konuştu. Beşiktaş Yönetimi ve Şenol Güneş, iki oyuncuyla görüşerek uyarılarda bulundu.

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YORUMLAR (2)

  • VANLIYAM ŞANLIYAM:
    TOP OYNAYIN YAVRUM TOP SEN ÇIK SİNİREN, O ÇIKTIMI SİNİRLENSİN NOLAÇAK LAN DÜNYANIN PARASINI ALIYOSUNUZ YAN GEİP YATIYOSUNUZ. İNŞAT İŞÇİERİ AYLIK 1 600 ÇALIŞIYOR. SİZ AYLIK 5000 MİLYAR ALIYOSUNZ. YILIK 8 TİRİYON. İNÇAT İÇİSİNİN YIIĞI 26 LİRA. İNSAN OLUN LAN
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  • POYRAZ KARAYEL İZLEYİN:
    tamamda maçın en iyi iki ismini oyundan çıkardı şenol hoca bence tepkilerinde gayet haklılar
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