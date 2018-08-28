Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ve Quaresma, Disiplinsiz Hareketlerinden Dolayı Uyarıldı

Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta oyundan alındıkları sırada Şenol Güneş'e tepki gösteren Quaresma ve Tolgay Arslan'ın hem yönetim hem de Şenol Güneş tarafından ciddi bir şekilde uyarıldı.

FİKRET ORMAN, ŞENOL GÜNEŞ'LE KONUŞTU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iki oyuncunun bu tavrına çok sinirlendiği ve maçtan sonra Şenol Güneş'le bu konuyu konuştu. Beşiktaş Yönetimi ve Şenol Güneş, iki oyuncuyla görüşerek uyarılarda bulundu.