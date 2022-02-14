Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi - Haberler
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Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi

AA, İlyas Kaçar - Güncel
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Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi

Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Beşiktaş, Güncel, Haberler

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