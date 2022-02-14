Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
AA, İlyas Kaçar - Güncel
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Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
Alınan bilgiye göre, Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.
İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.
Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.
Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
AA / İlyas Kaçar - Güncel