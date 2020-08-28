Beşiktaş'ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Beşiktaş'ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul(İHA) – Beşiktaş'ta gece saatlerinde çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Beşiktaş'ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
28.08.2020 04:17 | Son Güncelleme: 28.08.2020 04:21

İstanbul(İHA) – Beşiktaş'ta gece saatlerinde çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03: 00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan 34TDL23 plakalı ticari taksi ve 34BNK366 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten düşerek yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Mertcan Çaykara(18) bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan motosiklet ve ticari takside ağır hasar oluşurken kaza nedeniyle kapatılan yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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