Beşiktaş'ta testler negatif çıktı
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Beşiktaş'ta testler negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta testler negatif çıktı
28.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:15

Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten, konu hakkında "27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" açıklaması yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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