Beşiktaş'ta testler negatif çıktı
Beşiktaş Kulübü, dün tüm takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını ve antrenmanların planladığı şekilde devam edeceğini açıkladı.
28.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:11
Beşiktaş Kulübü, dün tüm takıma yapılan Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını ve antrenmanların planladığı şekilde devam edeceğini açıkladı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- İstanbul
Kaynak: DHA