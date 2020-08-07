BEŞİKTAŞ'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ; EZDİ, KAÇTI Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Yolda yürüyen köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, köpek ağır yaralandı. Lüks otomobilin köpeğe çarpma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA