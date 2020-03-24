Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak
Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların bugün teste tabii tutulacaklarını söyledi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA