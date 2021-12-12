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Beşiktaş'ta teknik direktör kararının yarın verilmesi bekleniyor

Beşiktaş'ta teknik direktör kararının yarın verilmesi bekleniyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yerli ve yabancı adaylarla ilgili karar aşamasına geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yerli ve yabancı adaylarla ilgili karar aşamasına geldi.

İlk olarak Alman Daniel Farke ile temas kuran ancak 'hayır' cevabı alan siyah beyazlı yönetim, diğer adaylarla da bir kaç gün içinde görüşmeleri sonuçlandırmak istiyor. Yeni teknik direktörü Fenerbahçe derbisine mutlaka yetiştirmek isteyen yönetimin yerli adayları hala Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay. Yabancı olarak da seçenekler Portekizli Bruno Pinherio ve Rus Stanislav Çerçesov olarak belirlenmiş durumda. Pinhero'nun Estoril ile sözleşmesinin olması bu süreci uzatacak gibi gösterirken, Çerçesov ise Rus Milli Takımı'ndan sonra takım çalıştırmadı.Beşiktaş yönetimi bugün veya en geç yarın toplantı yaparak yerli mi, yabancı mı konusunu kesin olarak karara bağlayacak.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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