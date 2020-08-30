Beşiktaş'ta tedbirli Zafer Bayramı kutlaması
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Beşiktaş'ta tedbirli Zafer Bayramı kutlaması

BEŞİKTAŞ'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü, koronavirüs tedbirleriyle kutlanıyor.

Beşiktaş'ta tedbirli Zafer Bayramı kutlaması
30.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:57
BEŞİKTAŞ'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü, koronavirüs tedbirleriyle kutlanıyor. Sabah erken saatlerde başlayan kutlamaların gün boyu süreceği bildirilirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "30 Ağustos sadece Türkiye için değil, aynı zamanda dünya açısından da, ezilen uluslar için bir dönüm tarihi ve bir umuttur" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kapsamında tüm ülkede kutlamalar gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta da sosyal mesafe kurallarına göre yapılan kutlamalar sabahın ilk saatlerinde resmi törenle başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolünün katıldığı tören sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Barbaros Meydanı'nda bulunan "Zafer Yolu" adlı resim sergisi ziyaret edildi. Sergi ziyaretinin ardından Beşiktaş'ın mahallelerinde mobil ses araçlarında milli mücadele ruhunu yansıtan marşlar çalındı.

"BEŞİKTAŞ BU SORUMLULUĞU YÜREĞİNDE TAŞIYOR"'Pandemi koşullarında milli bayramlarımızı kutlamaya çalışıyoruz' diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sözlerine şöyle devam etti: "Milli bayramlar Beşiktaş için çok özel, çünkü Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs'ta kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a giderken Beşiktaş'tan yola çıktı. Dolayısıyla Beşiktaş bu sorumluluğu yüreğinde taşıyor. Bu bayram pandemi koşullarında olsa da ilçe protokolümüz ile çelenk törenimizi gerçekleştirdik. Ardından Barbaros Meydanı'nda olan sergimize geldik.""30 AĞUSTOS SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİNDE BİR DÖNÜM TARİHTİR"Başkan Akpolat, "30 Ağustos çok özel bir tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, son vatan toprağı olan Anadolu'dan, emperyalist güçleri kovduğu bir tarihtir. 30 Ağustos sadece Türkiye için değil, aynı zamanda dünya açısından da, ezilen uluslar için bir dönüm tarihi ve bir umut ışığıdır. Bu umut ışığı her tarafa yansımıştır. Bende zaferin 98'inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke toprakları için canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum"

Akşam saatlerine kadar devam edecek olan kutlamalar saat 21.00'de Etiler Sanatçılar Parkı'nda gazeteci, yazar ve tiyatro sanatçısı Metin Uca'nın sahnelediği "Dilinizi Eşek Arısı Soksun" adlı tek kişilik oyunu ile devam edecek. Barbaros Meydanı'nda bulunan "Zafer Yolu" sergisi ise hafta boyu vatandaşlara açık olacak.


Kaynak: DHA

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