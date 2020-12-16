Beşiktaş'ta Tarsus İdman Yurdu maçının kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Vodafone Park'taki mücadele, yarın saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever