Beşiktaş'ta Tarihi Zirve

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile Teknik Direktör Şenol Güneş arasındaki tarihi zirve merakla bekleniyor.



Zirvenin Osmanlıspor ile oynanacak kupa maçından sonra yapılacağı, Orman-Güneş ikilisinin daha sonra Antalya'daki ikinci yarıya hazırlık kampında da bir araya geleecekleri belirtiliyor.



Yapılacak görüşmede takımdan gönderilecekler ve takviye konusu karara bağlanacak.



CENK İÇİN RAKAMIN 25 MİLYON EUROYA ÇIKMASI BEKLENİYOR



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Güneş'e önce Cenk Tosun konusundaki son gelişmeleri ileteceği öğrenildi.



Şu ana kadar Cenk için en yüksek fiyatı İngiltere'nin Everton takımının teklif ettiği ve 20 milyon euro önerdiği ileri sürüldü. Orman'ın ise menajerlerden "3-5 milyon euro daha çıkabilirler" bilgisini aldığı ve bu nedenle kesin yanıt vermediği belirtildi.



Everton'ın veya bir başka kulübün 25 milyon euroya çıkması halinde Cenk'in gidişine Şenol Güneş'in de kabul etmesi halinde onay verilecek.



DEMBA BA HAZIR KITA, İBRAHİMOVİC YOKLAMASI!..



Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'nın da gelmek için yönetimden haber beklediği biliniyor.



Çin kulübüyle 6 aylık daha anlaşması bulunan Demba Ba'nın teklif alması halinde bonservisini kendisinin alacağı ve "Sakat, oynayamaz" iddiaları nedeniyle maç başına ücret talep edeceği öğrenildi.



Bu arada Manchester United'dan ayrılması beklenen İsveçli İbrahimoviç için ise menajerler aracılığı ile bir yoklama yapıldığı ortaya çıktı. Eğer anlaşma sağlanırsa 36 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralanacak.



Takımla ilişkisi kesilmesi beklenen ve kendilerinden kulüp bulmaları istenen oyuncular ise Mustafa Pektemek, Veli, Aras ve Boyko... - Danaş