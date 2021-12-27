Beşiktaş'ta tarihi köşkte yangın
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta tarihi köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta tarihi köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Bebek Bostanı Sokağı'ndaki 2 katlı tarihi köşkün dış kısmında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle köşkte küçük çapta hasar oluştu.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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