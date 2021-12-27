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Beşiktaş'ta tarihi köşkte yangın

Beşiktaş'ta tarihi köşkte yangın
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta tarihi köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta tarihi köşkte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi Bebek Bostanı Sokağı'ndaki 2 katlı tarihi köşkün dış kısmında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle köşkte küçük çapta hasar oluştu.

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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