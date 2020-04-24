HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da! - Spor
Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haber

Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da!

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig'de futbol takımının maaş bütçesini düşürme görüşmelerini başlatan ilk kulüp olan Beşiktaş'ta tüm oyuncular, bu konuda kaptan Burak Yılmaz'a yetki verdi.

24.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:39
Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da!

Spor Arena/ İsmail ER - Süper Lig'de futbol takımının maaş bütçesini düşürme görüşmelerini başlatan ilk kulüp olan Beşiktaş'ta tüm oyuncular, bu konuda kaptan Burak Yılmaz'a yetki verdi. Önce kendi aralarında konuşup, izlenecek yol ve indirim miktarı konusunda fikir alış verişinde bulunan futbolcular, yönetimle herkesin tek tek görüşmesi yerine bir kişinin konuşmasının daha doğru olacağına karar verdi. Ardından bu göreve en uygun kişinin, Burak olduğu konusunda fikir birliğine varıldı ve tecrübeli oyuncu tüm takım arkadaşları adına yönetimle görüşmelere başladı.

Kayıpları biraz olsun telafi etmeliyiz

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, hafta başında üç gün üst üste görüştüğü Burak Yılmaz'a, koronavirüs salgını nedeniyle maçların oynanmamasının yol açtığı zararı anlattığı ve "Kulübün kaybını biraz olsun telafi etmek için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Hem sizi hem kulübü zorda bırakmayacak bir formül bulmalıyız. Kaptan olarak senden beklentimiz; kulübün durumunu arkadaşlarına anlatıp bize yardımcı olman. Bu konuda üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" dediği belirtildi. Yönetimin özellikle de Vida, Burak, Lens, Ruiz, N'Koudou, Elneny, Caner, Gökhan ve Diaby gibi 1.5 milyon Euro ve üzeri ücret alanlardan ekstra fedakarlık beklediği öğrenildi.

Burak Yılmaz: Alacak-verecek peşinde olan bir insan değilim

Bu arada kaptan Burak, maaş indirimi konusunda yönetimle anlaşamadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda önceliğim para olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım, yine yaparım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound Spor
Liverpool, Alman golcünün peşinde! Değeri 52 milyon pound
Çalımbay'dan Galatasaray'a müjdeli haber: Sezon sonu gidebilirler Spor
Çalımbay'dan Galatasaray'a müjdeli haber: Sezon sonu gidebilirler
Oklava ile yufka açan Podolski, yağlı güreş yapacak Spor
Oklava ile yufka açan Podolski, yağlı güreş yapacak
Efsane sporcu, Kim Jong'un sağlığından endişeli: Umarım söylentidir Spor
Efsane sporcu, Kim Jong'un sağlığından endişeli: Umarım söylentidir
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti Spor
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti
F.Bahçe'nin 23 Nisan için stada astığı Atatürk pankartı tarihe geçti Spor
F.Bahçe'nin 23 Nisan için stada astığı Atatürk pankartı tarihe geçti
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Kibariye Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Falcao Şenol Güneş Sergen Yalçın Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta tam yetki kaptan Burak Yılmaz'da! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 08:13:00. #1.15#
title