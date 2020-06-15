Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemi başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla birlikte Türkiye'de atılan normalleşme adımları kapsamında Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemi başladı.

Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemi başladı
15.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:06

Koronavirüs salgınıyla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla birlikte Türkiye'de atılan normalleşme adımları kapsamında Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemi başladı. Belediyenin başlattığı mücadele kapsamında Beşiktaşlıların hep birlikte iyileşeceğini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Uzman klinik psikolog İbrahim Eke ile bir araya gelerek projenin ilçe sakinlerine sağlayacağı katkıları konuştu. Projeyi sosyal medya hesabından duyuran Akpolat detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını süreciyle birlikte birçok çalışma gerçekleştirdiğini hatırlatan Beşiktaş Belediyesi, başlayan normalleşme adımları kapsamında yeni bir projeye daha imza atarak, ilçede 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemini başlattı. Yeni başlatılan çalışma kapsamında uzman psikologlarla 'Beşiktaş Halk Sağlığı Dijital Merkezi'nde stresle mücadele kurulu oluşturuldu. Uzman klinik psikologlarla parklarda düzenlenecek etkinlerde bir araya gelecek olan vatandaşlar, sonrasında uzmanlarla birebir görüşme talep ederse randevu alarak online ya da yüz yüze görüşebilecek. Uzman klinik psikologlar bu çalışmalarla salgın sürecinin yansımalarını en aza indirmeye çalışacak. Proje kapsamında parklarda sosyal mesafeli etkinlikler, belirli noktalarda yoga gibi stresten uzaklaştıran aktiviteler gerçekleştirilecek. Müziğin iyileştirici gücünden de yararlanılarak vatandaşlar ilçenin pek çok yerinde müzisyenlerle bir araya getirilecek.

Stresle mücadele dönemine geçildiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Salgın sürecinde artık yeni bir aşamadayız. Şimdi Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi' başlatıyoruz. Uzman psikologlarımızla özel bir program oluşturduk. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz; müzik, spor, gezi ve terapinin onarıcı etkisiyle hep birlikte iyileşeceğiz." dedi.

'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi'nin Beşiktaşlılara sağlayacağı fayda üzerine Uzman Klinik Psikolog İbrahim Eke ile konuşan Başkan Rıza Akpolat komşularının merak ettiği soruları ve yapılacak çalışmaları Eke'ye sordu.

Uzman Psikolog İbrahim Eke de herkesin belirsizliklerle dolu, kaygı veren bir süreçten geçtiğini belirterek şunları dile getirdi; "Zorlu bir 3 ayın ardından hazırladığımız psiko-sosyal destek programıyla salgının uzun vadeli hasarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadele henüz bitmedi. Belki ikinci dalga veya daha başka olumsuz süreçler yaşanacak. Dolayısıyla belediyemizin bugün yaptığı, ilerdeki hasarları ve zorlukları azaltmaya yönelik olan çalışmalardır. Buna bir şekilde koruyucu halk sağlığı önlemleri de diyebiliriz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Haber
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yasmin Erbil Oğulcan Engin Burcu Esmersoy
Spor Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta 'Stresle Topyekün Mücadele' dönemi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:07:29. #1.15#
title