Beşiktaş'ta sokak sokak gezip ramazan pidesi sattılar İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ardından Beşiktaş'ta fırıncılar araçlarına doldurdukları ramazan pidelerini ve ekmekleri mahalle aralarında sattı.

İSTANBUL 'da sokağa çıkma yasağının ardından Beşiktaş 'ta fırıncılar araçlarına doldurdukları ramazan pidelerini ve ekmekleri mahalle aralarında sattı. Bazı vatandaşlar ekmek ve pide almak için pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazıları da aşağıya inip aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Ramazan ayının da gelmesiyle yasağın ilk gününde Beşiktaş'taki bir fırının çalışanları, araçlarıyla mahalle mahalle dolaşarak, ekmek ile ramazan pidesi sattı. Ekmek ve pide almak isteyenlerin bazıları pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazıları ise sokağa indi. Ramazan pidesi almak için pencerelerinden sepet sarkıtan vatandaşlar, fırıncıların bu uygulamasından çok memnun olduklarını söyledi.

"PİDE DE SATMAYA BAŞLADIK"

Sokaklarda dolaşarak ekmek satışı yapan fırıncı Mustafa Güler, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide de satmaya başladıklarını söyleyerek, "İnsanlar dışarı çıkamıyor. Ekmek de diğer şeyler gibi değil, yenmesi gerekiyor. Biz de bu şekilde insanlara hizmet götürüyoruz. Normal zamanlarda simit, açma, poğaça, ekmek satıyorduk. Şimdi Ramazan'ın gelmesiyle birlikte pide de satmaya başladık. Yoruluyoruz ama değiyor. Tepkiler gayet güzel. Bazen yedinci, sekizinci katlar istiyor. Çok yoruluyoruz ama mecbur, yapacak bir şey yok. İnsanlar çıkamadığı için biz onlara gidiyoruz. Sabah başlayıp akşam beşe, altıya kadar devam ediyoruz" dedi.- İstanbul

Kaynak: DHA