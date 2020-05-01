Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale
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Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale
01.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:27

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı Beşiktaş'da bulunan DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen toplanarak izinsiz bir...

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

İSTANBUL - Beşiktaş'da bulunan DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen toplanarak izinsiz bir şekilde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale ederek yürümesine izin verdi. Grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Alınan yasak kararının günler öncesinden duyurulmasına rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu'ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nin binasında toplandı. Sabah saatlerinde buradan Taksim'e yürüyeceklerini bildiren grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı. Polis ekipleri gruptan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ve yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek dağılmasını istedi.

Polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyerek yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Grup üyelerinden bazıları gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale

Kaynak: İHA

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