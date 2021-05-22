Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi Dolmabahçe'de polis ekiplerinden kısıtlama denetimi Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Dolmabahçe'de polis ekiplerinden kısıtlama denetimi

İSTANBUL - Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi.

Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol etti. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük çoğunlukla uyduğu görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
'Beni öldürecek' diyerek eski eşi için koruma isteyen kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
"Beni öldürecek" diyerek eski eşi için koruma isteyen kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Deniz Çakır Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:35:31. #1.16#

title