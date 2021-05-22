Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi Dolmabahçe'de polis ekiplerinden kısıtlama denetimi Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Dolmabahçe'de polis ekiplerinden kısıtlama denetimi
İSTANBUL - Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu kısıtlamasında polis ekipleri trafikte denetim gerçekleştirdi.
Tam kapanmanın ardından geçilen kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol etti. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına büyük çoğunlukla uyduğu görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız