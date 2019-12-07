Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı
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Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı

İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı.

07.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:19
Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı

BEŞİKTAŞ-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü durakta üşüyen köpeği otobüse aldı. Otobüse binen köpek koltukta uyuyakalırken, yürek ısıtan görüntüleri bir yolcu kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler dün sabah 'ta kaydedildi. Beşiktaş-İstinye hattında çalışan otobüs şoförü Barbaros Bulvarı'ndaki otobüs durağında üşüyen köpeği gördü. Şoför, köpeği otobüse alarak yoluna devam etti. Köpek bir süre sonra koltuğa çıkarak, uyuyakaldı. Otobüs şoförünün bu tavrı takdir toplarken, bu anları bir yolcu telefonuyla kaydetti. Çekilen sosyal medyada paylaşılırken, beğeni aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Beşiktaş'ta şoförün otobüse aldığı üşüyen köpek koltukta uyuyakaldı
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