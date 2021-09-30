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Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi. Basına kapalı olarak yapılan idman, 1,5 saate yakın sürdü.Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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