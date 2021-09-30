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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları sonrası bir süre çeşitli pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, daha sonra minik kale maç yaptı. Taktik programın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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