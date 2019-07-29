Beşiktaş'ta sıra sol stoper ve sol bek transferinde

Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas ile güçlendiren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol stoper ve sol bek transferine yoğunlaşmış durumda.

Stoke City'de oynayan Hollandalı sol stoper Martina İndi için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, İngiliz kulübünün bonservis veya 7 milyon Euro'yu aşan zorunlu satın alma opsiyonunda istediği rakamı makul bir seviyeye çekmek için uğraşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde ilk sıraya çıkan İndi için Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi bu hafta Stoke City ile yoğun bir pazarlığa başlayacak. Bu transferin sonuçlanması halinde Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın kafasındaki en büyük soru işaretini de neticelendirmiş olacak.

Siyah-beyazlıların bir diğer transfer hedefi de sol bek pozisyonuna Caner ile rekabet edecek bir futbolcu almak. Jamilu Collins için Alman takımı Paderborn'a yapılan teklifle sol bek hedefi belli olan siyah beyazlılar, Collins için de bu hafta yoğun girişimlerde bulunacak.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi hem İndi hem Collins için yürüttüğü görüşmeleri satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden yapıyor. Bu iki transferin kısa sürede gerçekleşmesi halinde Beşiktaş bir de sol açık almak için çalışmalara başlayacak.

Kaynak: DHA