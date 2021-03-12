Beşiktaş'ta sınırdakiler sararmadı!

Beşiktaş'ta sarı kart sınırında bulunan isimler, Başakşehir deplasmanında kart görmedi ve Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 63'e çıkaran lider Beşiktaş'ta sarı kart sınırındaki oyunculardan da kötü haber gelmedi. Zorlu mücadele öncesinde 3'er sarı kartı bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Necip Uysal, mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşmediler. Siyah-beyazlı ekipte yalnızca Adem Ljajic, 61. dakikada sarı kart gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı