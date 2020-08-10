Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş'ta "değnekçi" diye tabir edilen iki korsan otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
10.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:16

Beşiktaş'ta "değnekçi" diye tabir edilen iki korsan otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Çiçeği Sokak'ta korsan otoparkçılık yapan iki kişi arasında araç parkı yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu, bir kişi yaralandı.

Şüpheli önce yaya, ardından taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan korsan otoparkçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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