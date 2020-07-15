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Beşiktaş'ta şifre ilk golü atmak

Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 56'ya yükselten Beşiktaş, 3'üncülük için Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdürdü.

Beşiktaş'ta şifre ilk golü atmak
15.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:56
Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 56'ya yükselten Beşiktaş, 3'üncülük için Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdürdü. Kalan 2 maçtan 6 puan alarak, Sivasspor'un puan kaybetmesini bekleyecek olan siyah- beyazlıların son iki rakibi Fenerbahçe ve Gençlerbirliği.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmek için şifresi ise ilk golü atmak olacak. Siyah-beyazlılar sezon başından bu yana ilk golü attıkları hiçbir maçı kaybetmedi. Ligde 32 maçta 17 galibiyet alan Beşiktaş, bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Siyah-beyazlılar, 3 maçta da 1-0 geriden gelerek 3 puana uzanmayı bildi.ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARI KAYBETMİYORSiyah-beyazlılar ayrıca, öne geçtiği maçlarda skoru korumayı da başardı. Öne geçip galip geldiği 14 maçta yalnızca 11 gol yiyen Beşiktaş, puan kaybettiği 15 maçta ise kalesinde 25 gol gördü (1-0 geriden gelip kazandığı maçlarda 4 gol yedi). Ligde 10 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş'ın, 32 maçlık periyotta geriden gelerek kazandığı maç sayısı 3 iken, mağlupken beraberliğe taşıyabildiği maç sayısı da yine 3'te kaldı.

Bu istatistiklere bakıldığında Beşiktaş'ın; Fenerbahçe'yi yenerek 3'üncülük iddiasını sürdürmesi için, ilk golü atması ve sonrasında sabırlı bir oyunu tercih etmesi ilk ihtimal. Çünkü; Beşiktaş'ın çok eleştirilen defansının, öne geçilen maçlarda gayet başarılı bir performans gösterirken, aleyhe dönen skorlarda oldukça yetersiz kaldığı ve aleyhe skorun daha da arttığı görülüyor. Buna sebep olarak da stoperde oynayan Vida, Ruiz ve Roco'nun oldukça yavaş olmaları kanat bekleri de dahil geriye dönüşlerde ağır kalmaları gösteriliyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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