Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçılık yapan kongre üyesi kim, adı ne?

Beşiktaş resmi açıklamasında, Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Kevin'e yönelik ırkçı mesaj atan kişiye karşı disiplin kuruluna sevk edilme kararı alındığını belirtti. Peki bu kongre üyesinin kim olduğu, adı nedir?

IRKÇILIK YAPAN KONGRE ÜYESİNE İŞLEM BAŞLATILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e yönelik ırkçı ve nefret içerikli mesajların kamuoyuna yansıması üzerine; Beşiktaş'la bağdaşmayan bu tutumu sergileyen, maalesef kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte benzer olaylarda ırkçılığa karşı tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha özellikle spor sahalarında, ama hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz."

BEŞİKTAŞ'TA SHAKHTAR DONETSK'İN FUTBOLCUSU KEVİN'E IRKÇILIK YAPAN KONGRE ÜYESİ KİM?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalarda, Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesinin kim olduğuna dair herhangi bir isim belirtilmemiştir.