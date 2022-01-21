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Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil yandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Alev alan araç İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Alev alan araç

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İSTANBUL (AA) – Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 EZ 1044 plakalı otomobil, Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklarda durduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında Barbaros Bulvarı'ndaki trafik akışı kesildi.

Yangının söndürülmesiyle trafik normale dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil yandı

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil yandı

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil yandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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