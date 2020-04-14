Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı
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Zincirlikuyu, Balmumcu, Beşiktaş, Güncel

Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı

BEŞİKTAŞ'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.

14.04.2020 07:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:22
Beşiktaş'ta serseri kurşun bir kişiyi yaraladı
BEŞİKTAŞ'ta çimenlik alanda kahvaltı yapan 1 kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı. Olay saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Zincirlikuyu Sokak'ta bulunan çimenlik alanda meydana geldi. İddiaya göre kahvaltı yapmak için alana gelen Bekir Yılmaz nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu. Bacağından yaralanan Yılmaz polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler yerde yatan yaralıyı bir süre çimenlik alanda aradıktan sonra buldu. Sağlık ekiplerine haber veren polis, çevrede delil araması yaptı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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