Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la istatistikler de coştu
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la istatistikler de coştu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımın oynadığı hücum futbolcu, sayısal olarak da kendisini gösterdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la istatistikler de coştu
27.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:46

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımın oynadığı hücum futbolcu, sayısal olarak da kendisini gösterdi. Takımın maç başına topladığı puan 1.67'den 2.00'ye yükselirken yenen gol sayısı düştü, atılan gol sayısı yükseldi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlı takımın yükselen performansı dikkat çekti. Takımın başında ilk olarak 1 Şubat 2020 tarihinde oynanan Rizespor deplasmanında sahaya çıkan 47 yaşındaki teknik adam, özellikle hücum organizasyonlarıyla takımın daha fazla pozisyon üretmesi üzerinde durdu ve bu taktik de karşılığını verdi. Konyaspor maçıyla birlikte Beşiktaş'ın başında 10. mücadelesine çıkan ve 6. galibiyetini alan Yalçın, kalan 5 haftada da bu istikrarın sürmesini istiyor.

BÜTÜN İSTATİSTİKLER POZİTİF ETKİ GÖSTERDİ

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından gol yollarında daha üretken olan siyah-beyazlılar, özellikle rakip kaleye çekilen şut konusunda önemli bir artış gösterdi. Abdullah Avcı yönetiminde maç başına 1,66 puan toplayan ve 1,55 gol atan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından maç başına 2.00 puan toplarken, ortalama 2.00 gol attı. Beşiktaş, Avcı döneminde rakip kaleye maç başına ortalama 12,39 şut çekerken, Sergen Yalçın döneminde ise bu rakam 16,33 oldu. Bu istatistikle siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte rakip kaleye her maçta 4 şut daha fazla çekti. Avcı döneminde 18 maçta 28 gol atan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde ise 10 maçta 20 gol buldu.

GALİBİYET YÜZDESİ ARTTI

Abdullah Avcı'yla Süper Lig'de 18 maça çıkan Beşiktaş, bu maçların yarısını kazanırken, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinden ise 24 kez meşin yuvarlağı çıkardı. Sergen Yalçın'la 10 maça çıkan Beşiktaş, yüzde 50 olan galibiyet yüzdesini ise yüzde 60'a çıkardı. 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 20 kez havalandırırken maç başına 2 gol attı. İlk 18 haftada 24 gol yiyen ve maç başına kalesinde 1.33 gol gören Beşiktaş, geride kalan 10 maçta ise 9 gol yerken, bu rakam 0,90'a düştü. Sezon boyunca averajı tek hanelerde olan Beşiktaş, Denizlispor ve Konyaspor maçlarında 8 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek, averajını da 14 yaptı ve çift hanelere çıkmayı başardı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

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