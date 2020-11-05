Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

05.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:00
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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